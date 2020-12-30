Россия — Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021 31 декабря

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Россия — Швеция.
Ставка: победа Швеции за 2.87.
«Я думал, у шведов в первом матче будут небольшие проблемы из-за того, что команда и игроков лишилась, и была на карантине перед самым стартом чемпионата. Но они достаточно быстро вкатились и выглядят хорошо. С моей точки зрения, фаворит в этом матче — Швеция.
Россиянам пока не хватает какой-то выдумки в атаке. Катаются здорово, владеют шайбой, но мало изобретательности в атаке, мало включают голову. Возможно, против шведов россиянам будет легче играть, чем против Чехии, потому что инициативой и шайбой больше владеть будут шведы. И игра, скорее всего, будет большей частью проходить в зоне сборной России. А россияне сыграют на контратаках.
С другой стороны, шведы очень хорошо умеют держать шайбу в чужой зоне, у них не только нападающие, но и защитники очень хорошо катаются и владеют шайбой и постоянно меняются местами с нападающими. Такую ротацию очень тяжело сдержать защищающейся команде, по хоккейной мысли игроки действуют очень здорово.
Швеция уже который чемпионат подряд не проигрывает на групповом этапе. В этом поединке, думаю, не стоит ждать крупной победы, будет борьба, максимум разница будет в две шайбы. Ставлю на победу шведов в основное время», — сказал Вуйтек.
- 30 декабря 2020
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