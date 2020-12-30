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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу английской Премьер-лиги

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу английской Премьер-лиги
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» в 1 мяч за 3.15.

«Команды с удивительным постоянством играют между собой в последних матчах. Они чередуют верховые и низовые игры. То обе команды забивают, то наоборот.

«Ливерпуль» допустил осечку в последнем туре. Он не смог обыграть скромного соперника. «Ньюкасл» оказался не у дел против «Манчестера».

Я думаю, это обстоятельство, умноженное на напряжённый график в конце года и статистику матчей «Ливерпуля» с «Ньюкаслом», говорит об одном: красные выиграют. Также я бы поставил на то, что «Ньюкасл» не забьёт. «Ливерпуль» в сегодняшнем дне слишком хорош для соперника», — сказал Казаков.

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За шесть последних домашних игр в чемпионате Англии «сороки» забили девять раз.
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