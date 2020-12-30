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Финляндия — Словакия: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2021 30 декабря

Финляндия — Словакия: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2021 30 декабря
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Финляндия — Словакия.

Ставка: победа Финляндии и меньше 7 шайб в матче за 2.13.

«Финны, конечно, выглядят в этом матче фаворитами. Но не такими уж прямо фаворитами, которые могут пройтись по словакам катком и оставить от них мокрое место. В принципе «разница потенциалов», безусловно, на стороне народа Суоми, но она не слишком велика, что даёт великое множество различных вариантов и сценариев обсуждаемого матча.

Горячие финские парни, конечно, будут играть первым номером. Но и рвать на груди тельняшку им не с руки – главный матч в группе у финнов следующий, с родоначальниками. Вот там уже можно будет половить рыбку в мутной воде и цепануть при случае первое место в группе, если у «кленовых» что-то где-то не заладится. А со словаками финнам надо сыграть в ресурсосберегаемом режиме, желательно сильно при этом не вспотев.

То есть наиболее вероятен вариант, когда обе команды решат поиграть в закрытый хоккей. Финны потому, что надо беречь силы для главных сражений. Словаки потому, что на открытый хоккей против финнов нет ресурсов. И в итоге мы получим достаточно скучный матч, который сам по себе будет с небольшим количеством заброшенных шайб. Да ещё и разница в счёте в итоге окажется минимальной. Но при этом фаворит всё-таки своё возьмёт и сделает это в основное время», — сказал Лебедев.

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