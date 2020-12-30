Швейцария – Германия: прогноз Максима Лебедева на матч группового этапа МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Швейцария – Германия.
Ставка: ничья за 4.24.
«Швейцарцы допустили ошибку ещё в самом первом туре группового турнира, когда уступили словакам. Да, уступили всего в одну шайбу и с самым минимальным из всех возможных счётом, но уступили. И этим, по сути, предопределили свою карму на весь чемпионат. Потому что немцы со словаками свой матч разыграли как по нотам, и это читалось заблаговременно: немцы с него получили два очка, словаки – одно. И теперь немецким товарищам надо просто не проиграть швейцарцам в основное время, что вполне по силам, а ещё очень подходит под тактику германской команды.
Поэтому судьба юных швейцарцев тосклива и неприхотлива. Они, конечно, попытаются обыграть немцев в основное время, поскольку другие варианты выхода в четвертьфинал для них отсутствуют. Получится интересно: битва двух команд, куда лучше умеющих обороняться, нежели атаковать. Конечно, многое будет зависеть от первой заброшенной шайбы, но сдаётся мне, что побывает она в швейцарских воротах. А дальше немцы вцепятся в результат бультерьером и своё очко за ничью возьмут.
Итак: вангую ничью в основное время, не слишком результативную, но и не пустую: что-нибудь вроде 2:2 или 3:3. Потом уже швейцарцы быстренько забросят победную шайбу, поскольку немцы бросят играть. Швейцарцев это не спасёт, и в четвертьфинал выйдет сборная Германии, чтобы героически сгинуть в матче на выбывание, скорее всего, со шведами», — сказал Лебедев.
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