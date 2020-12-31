«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Реал Сосьедад».



Ставка: ничья за 3.28.



«Даже 31 декабря в Испании продолжают играть в футбол. Вечером нас ждёт баскское дерби в Бильбао – самый долгожданный матч, который только есть в испанском футболе, «Атлетик» против «Реала Сосьедад». Почему самый долгожданный? Они должны были сыграть в апреле в финале Кубка Короля, но они сказали, что не будут играть при пустых трибунах. Президент «Атлетика» заявил, что команда отказывается от притязаний на Лигу Европы, что важнее сыграть главный матч года, финал Кубка Короля против дорогих друзей-басков при наших любимых болельщиках. «Реал Сосьедад» ответил согласием. Правда, он ничем не рисковал, потому что и так пробился в Лигу Европы.



Обе команды до сих пор не сыграли финал Кубка Короля. В итоге он пройдёт в апреле за одну-две недели до финала Кубка Короля уже следующего года – абсолютно идиотская ситуация. Это будет первое баскское дерби с февраля. Знаете, на что поставлю? Я поставлю на то, что победит дружба, что здесь будет ничья. Эти команды очень любят дружить, болельщики этих команд всегда вперемешку садятся друг с другом, чтобы показать единение баскского народа, то, как они прекрасно дружат. Это дружественное дерби, почему бы 31 декабря им не сыграть вничью, тем более что силы команд равны.



«Атлетик» идёт десятым, но выглядит очень хорошо и проводит достойные матчи. «Реал Сосьедад» на третьем месте, но у него в последнее время всё идёт непонятно как – три поражения подряд, а до этого были шесть ничьих подряд. В команде обилие травм, «Реал Сосьедад» немножко поплыл.



В такой ситуации шансы команд примерно равны, и мне нравится ставка на ничью. Я даже думаю, что счёт будет 1:1, но всё-таки лучше поставлю просто на ничью, чтобы при счёте 0:0 тоже радоваться или до последнего верить, что будет 2:2.



Ещё одна ставка, которая мне здесь нравится, это гол после 70-й минуты. Эта ставка сыграла в трёх из четырёх матчей между этими командами. Думаю, что борьба тут должна быть до конца, так почему бы в последние 20 минут не забить и порадовать нас новогодним голом», — сказал Вишневский.

«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Давид Сильва и Муньяин дадут жару в баскском дерби «Реал Сосьедад» не выигрывает больше пяти недель, а «Атлетик» застрял в середине турнирной таблицы.