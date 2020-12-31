Канада — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Канада — Финляндия.



Ставка: победа Финляндии в основное время за 4.50.



«Несмотря на то что сборная Канады прошла по групповому этапу, сметая всех на своём пути и укатывая всех под асфальт, в последнем матче не всё так просто. Желая сделать приятное организаторам турнира (а ИИХФ в этом со времён прихода к власти Рене Фазеля не имеет себе равных), из её группы убрали практически все сильные команды, оставив только финнов. С расчётом, что уж с финнами «кленовые» как-нибудь в последнем туре разберутся.



Возможно и разберутся. А возможно и нет. В группе А, помимо команды Финляндии, больше нет команд, способных выстроить крепкую и многоярусную оборону, сквозь которую будет трудно проломиться даже родоначальникам. Не то чтобы не проломиться совсем, но и создавать тьму голевых моментов и творить на чужом пятаке всё, что душе угодно, финны канадцам не дадут.



Опять-таки против родоначальников будет судейство. Могут, конечно, и подтянуть. Но, как показывает практика, местные судьи, как бы это правильно выразиться, стыдятся, что ли, удалять соперников сборной Канады в ситуации «пятьдесят на пятьдесят». Финнов будут удалять только за «верняки», когда не удалить невозможно. Как будут при этом удалять хозяев в приграничных ситуациях – вопрос дискуссионный, но уверен, что перекоса в сторону Канады по этому элементу в матче не будет.



Если суммировать всё вышесказанное, вырисовывается интересный вариант. Да, для хозяев сделали всё. Да, они имеют лишний день отдыха по сравнению с финнами. Но мне почему-то кажется, что горячие финские парни вцепятся в Канаду, как бультерьеры, и не дадут ей развернуться. И даже смогут удержать минимальное преимущество (как бы и вовсе не в одну шайбу) до самой финальной сирены, выдержав сумасшедший финальный штурм родоначальников. А может быть, даже забросят ещё одну шайбу уже в пустые ворота», — сказал Лебедев.