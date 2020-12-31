«Осасуна» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 31 декабря

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Осасуна» — «Алавес».
Ставка: ТБ 2 за 1.71.
«В последнем матче календарного года в испанской Примере я поставлю просто на голы. Если руководствоваться букмекерской линией, то игра в Памплоне не ожидается результативной – на тотал больше 2.5 мяча коэффициент аж 2.34. Но в последних матчах что у «Осасуны», что у «Алавеса» было довольно много голевых моментов у любых ворот.
У «Осасуны» ставка на тотал больше 3.5 мяча при голах обеих команд выигрывала уже трижды подряд, а менее двух голов в игре «Осасуны» в последний раз было семь туров назад против крайне низовой «Севильи». «Алавес» — менее верховая команда, хоть баски и выиграли 2:1 в прошлом туре у «Эйбара» и уступили 0:2 в позапрошлом туре в Виго, но опасных моментов там было предостаточно. Обе команды позволяют соперникам достаточно много у своих ворот, поэтому выберу ставку с надеждой на голы – на тотал больше 2.0 за коэффициент 1.71 при расходе в случае ровно двух голов», — сказал Вишневский.
- 31 декабря 2020
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
07:29
-
07:26
-
04:30
-
01:00
- 30 декабря 2020
-
22:43
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30