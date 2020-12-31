«Осасуна» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры 31 декабря

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Осасуна» — «Алавес».



Ставка: ТБ 2 за 1.71.



«В последнем матче календарного года в испанской Примере я поставлю просто на голы. Если руководствоваться букмекерской линией, то игра в Памплоне не ожидается результативной – на тотал больше 2.5 мяча коэффициент аж 2.34. Но в последних матчах что у «Осасуны», что у «Алавеса» было довольно много голевых моментов у любых ворот.



У «Осасуны» ставка на тотал больше 3.5 мяча при голах обеих команд выигрывала уже трижды подряд, а менее двух голов в игре «Осасуны» в последний раз было семь туров назад против крайне низовой «Севильи». «Алавес» — менее верховая команда, хоть баски и выиграли 2:1 в прошлом туре у «Эйбара» и уступили 0:2 в позапрошлом туре в Виго, но опасных моментов там было предостаточно. Обе команды позволяют соперникам достаточно много у своих ворот, поэтому выберу ставку с надеждой на голы – на тотал больше 2.0 за коэффициент 1.71 при расходе в случае ровно двух голов», — сказал Вишневский.

«Осасуна» — «Алавес». Прогноз: берём коэффициент 3.32 в матче аутсайдеров Ла Лиги «Осасуна» не выигрывала с октября, хотя в прошлом сезоне вошла в топ-10 чемпионата Испании.