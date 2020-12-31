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Канада — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на игру МЧМ-2021

Канада — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на игру МЧМ-2021
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Канада — Финляндия.

Ставка: победа Канады за 1.41.

«Финляндия на этом чемпионате выглядит похуже всех остальных фаворитов. И я не думаю, что она сможет попасть в полуфинал. Канада выглядит мощно, но эта группа оказалась послабее другой, по сути, только Финляндию можно расценивать как сопоставимого по силам соперника. Но и они пока выглядят слабее Швеции или США с Россией.

Я очень удивился и порадовался тому, что хозяева турнира не смогли много забросить словакам. Швейцарии и Германии канадцы назабивали прилично. Канада играет дома, хоть и без болельщиков, и она фаворит этого матча. Я думаю, финны посопротивляются, но всё равно Канада выиграет в две-три шайбы», — сказал Вуйтек.

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