Канада — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на игру МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Канада — Финляндия.



Ставка: победа Канады за 1.41.



«Финляндия на этом чемпионате выглядит похуже всех остальных фаворитов. И я не думаю, что она сможет попасть в полуфинал. Канада выглядит мощно, но эта группа оказалась послабее другой, по сути, только Финляндию можно расценивать как сопоставимого по силам соперника. Но и они пока выглядят слабее Швеции или США с Россией.



Я очень удивился и порадовался тому, что хозяева турнира не смогли много забросить словакам. Швейцарии и Германии канадцы назабивали прилично. Канада играет дома, хоть и без болельщиков, и она фаворит этого матча. Я думаю, финны посопротивляются, но всё равно Канада выиграет в две-три шайбы», — сказал Вуйтек.