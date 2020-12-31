«Осасуна» — «Алавес»: прогноз Алексея Смирнова на встречу чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Осасуна» — «Алавес».



Ставка: ТМ 1 в 1-м тайме за 1.70.



«Алавес» в текущем сезоне сыграл вничью с «Барселоной» и обыграл мадридский «Реал», однако в букмекерской линии фаворитом обозначена «Осасуна», у которой всего лишь три победы в 14 матчах. Это может быть связано с неубедительной игрой подопечных Пабло Мачина в двух последних выездных встречах с «Уэской» и «Сельтой». Думаю, значение имеет и турнирная мотивация, а также атакующий стиль хозяев поля. У меня есть причины предполагать, что начало этого поединка окажется максимально закрытым, и я попробую это объяснить.



В составах обоих клубов увеличилось количество потерь. Правда, если у «Алавеса» дисквалифицирован лишь опорный полузащитник Родриго Батталья, то «Осасуна» осталась без защитников Факундо Ронкальи и Унаи Гарсии, а также полузащитников Иньиго Переса и Дарко Брашанаца. Такие изменения можно рассматривать в пользу менее оборонительного футбола, но мне кажется, что Ягоба Аррасате после провальных действий защиты в прошлом туре против «Эльче» не погонит свой коллектив вперёд с самых первых минут. Скорее всего, его команда постарается действовать компактнее. Турнирное положение просто не позволяет красным действовать легкомысленно. Славные, вероятно, тоже не будут сильно рисковать до перерыва. В двух последних матчах они пропускали голы в первые 20 минут, поэтому сейчас стоит ждать тренерской реакции на работу обороны.



Я не жду голевой феерии в первом тайме, но она может появиться во втором. «Осасуне» придётся открываться и рисковать ради трёх важнейших очков. «Алавес» же в таких ситуациях умеет использовать редкие возможности в ответных атаках», — сказал Смирнов.

«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Давид Сильва и Муньяин дадут жару в баскском дерби «Реал Сосьедад» не выигрывает больше пяти недель, а «Атлетик» застрял в середине турнирной таблицы.