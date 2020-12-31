«Эльче» — «Реал»: результат матча 30.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал» встречался с «Эльче». Игра прошла в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро и закончилась со счётом 1:1.



«Реал» открыл счёт в матче на 20-й минуте после точного удара Луки Модрича. На 52-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Реала», который реализовал Фидель Чавес, сравняв счёт.



Таким образом, «Реал» прервал пятиматчевую победную серию в Примере. «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.31. Успех «Эльче» шёл за 10.50, ничья — за 6.00. С 1000 рублей выигрыш составил бы 6000 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча оценивался в 2.55, «обе забьют» — в 1.98, пенальти — в 2.50. Результативная ничья шла за 9.00.