«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: результат матча 30.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеровввв

В городе Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Матч завершился вничью — 0:0.



«Ливерпуль» набрал в 16 матчах 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — поднялся на 14-е место. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (30) и «Лестер Сити» (29). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии теперь составляет 12 матчей.



В предыдущем туре мерсисайдцы дома сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (1:1).

Поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.33. Успех «Ньюкасла» шёл за 9.10, ничья — за 6.05. С 1000 рублей можно было выиграть 6050 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.44, «обе забьют — нет» — за 1.90, на точный счёт 0:0 давали 10.0.