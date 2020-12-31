Россия — Швеция: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.



В составе российской команды в основное время отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. За шведов забили Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер. В овертайме автором победной шайбы стал нападающий сборной России Марат Хуснутдинов.

Поставить на победу России в основное время можно было с коэффициентом 2.15, успех Швеции шёл за 2.87, на ничью давали 4.30. С 1000 рублей можно было выиграть 4300 рублей.



Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 1.86, итоговая победа России — за 1.73, а гол Родиона Амирова — за 3.50.