Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.39.

«Знаменитый «Олд Траффорд» принимает первый поединок 2021 года, в котором 1 января «Манчестер Юнайтед» сыграет c «Астон Виллой».

Хозяева уже второй сезон остаются одной из самых нестабильных команд, что первым делом отразилось на выступлении коллектива в Лиге чемпионов.

На стадии группового этапа «МЮ» потерпел два поражения подряд на финише и отправился во второй по силе турнир Европы. В чемпионате Премьер-лиги «красные дьяволы» всего на три балла уступают лидеру, при этом победа в этой дуэли может сравнять манкунианцев с «Ливерпулем».

«Астон Вилла» в этом году стартовала очень достойно, команду просто не узнать. За 14 туров гости смогли выиграть восемь поединков, при этом два матча проиграли. Нельзя не отметить лучший показатель линии обороны в первой семёрке, которая пропустила всего 14 голов.

В составе гостей не смогут выйти на поле Лэнсбери, Трезеге, Баркли иУэсли. В лазарете «МЮ» Джонс, Рохо и Линделёф, у которого травмирована спина.

При всём уважении к «Астон Вилле», хозяева — явный фаворит. Команда Сульшера показала хорошую командную игру и сегодня заслуживает победу, при этом гости прервут свою серию без поражений, которая длится с ноября. Ожидаю успех «красных дьяволов», на что и заиграю ставку», — сказал Мостовой.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021