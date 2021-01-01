«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.39.



«Знаменитый «Олд Траффорд» принимает первый поединок 2021 года, в котором 1 января «Манчестер Юнайтед» сыграет c «Астон Виллой».



Хозяева уже второй сезон остаются одной из самых нестабильных команд, что первым делом отразилось на выступлении коллектива в Лиге чемпионов.



На стадии группового этапа «МЮ» потерпел два поражения подряд на финише и отправился во второй по силе турнир Европы. В чемпионате Премьер-лиги «красные дьяволы» всего на три балла уступают лидеру, при этом победа в этой дуэли может сравнять манкунианцев с «Ливерпулем».



«Астон Вилла» в этом году стартовала очень достойно, команду просто не узнать. За 14 туров гости смогли выиграть восемь поединков, при этом два матча проиграли. Нельзя не отметить лучший показатель линии обороны в первой семёрке, которая пропустила всего 14 голов.



В составе гостей не смогут выйти на поле Лэнсбери, Трезеге, Баркли иУэсли. В лазарете «МЮ» Джонс, Рохо и Линделёф, у которого травмирована спина.



При всём уважении к «Астон Вилле», хозяева — явный фаворит. Команда Сульшера показала хорошую командную игру и сегодня заслуживает победу, при этом гости прервут свою серию без поражений, которая длится с ноября. Ожидаю успех «красных дьяволов», на что и заиграю ставку», — сказал Мостовой.