«МЮ» – «Астон Вилла»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Англии

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла».



Ставка: победа «МЮ» по фолам с форой (-3) за 1.70.



«В матче «Челси» против «Астон Виллы», как и ожидалось, против троицы Грилиш-Макгинн-Конса соперники часто нарушали правила. Суммарно талантливый капитан и компания собрали на себе 11 нарушений! Вообще, подопечные Дина Смита из тура в тур увеличивают показатели по фолам, разница между фолами самой «Виллы» и тем, сколько нарушают соперники, уже более 5. Пока травм и дисквалификаций среди важных игроков для нарушений нет.



«Манчестер Юнайтед» в случае победы сравняется по очкам с «Ливерпулем», т.е. мотивация для начала нового года серьёзная. По фолам манкунианцы в среднем имеют 11 и у соперников 9. В 8 турах на «Олд Траффорд» в половине были крупные победы по фолам.



В матчах прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» убедительно взял верх по фолам как дома, так и в Бирмингеме.



Тоталы на фолы соперников «Астон Виллы» довольно высокие, и в матче против «Челси» с натяжкой всё зашло. «Манчестер Юнайтед» всё-таки команда не сверхагрессивная, к тому же матч после празднования Нового года, т.е. свежести в игре может не быть. Также арбитр Оливер не самый подходящий для большого количества нарушений. С учётом средних цифр и составов хозяевам будет непросто играть без нарушений правил. Остановлюсь на форе «Манчестер Юнайтед», — сказал Туров.