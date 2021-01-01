Эксперты назвали фаворита сезона НХЛ-2021

13 января 2021 года стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. Команды разделены на 4 дивизиона, в регулярном чемпионате каждый клуб сыграет по 56 матчей только со своими соперниками внутри дивизиона. Букмекеры назвали фаворита сезона.



Главным претендентом на Кубок Стэнли в новом сезоне аналитики букмекерских контор видят «Колорадо Эвеланш», поставить на «лавин» можно с коэффициентом 7.50. За 8.50 можно сделать ставку на финалиста Западной конференции прошлого сезона – «Вегас». А на действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй» — ставки принимают с коэффициентом 9.00. В числе главных претендентов и «Бостон», на который можно сделать ставку с коэффициентом 12.00.



Шансы Александра Овечкина и Евгения Малкина на Кубок Стэнли равны – коэффициент на победу «Вашингтона» и «Питтсбурга» 15.00. При этом обе команды играют в одном дивизионе, а значит, даже до полуфинала сможет добраться в лучшем случае только один. За 15.00 можно поставить и на ещё одного представителя Восточного дивизиона – «Филадельфию», а также на «Торонто».



За 20.00 можно поставить на «Сент-Луис», где полон решимости громко заявить о своем возвращении после травмы Владимир Тарасенко. Шансы «Рейнджерс», где к Артемию Панарину в помощь взяли под первым номером на драфте Алексиса Лафренье, оценивают коэффициентом 25.00.



Ну а меньше всего шансов на Кубок Стэнли, по оценке экспертов, у «Оттавы» и «Детройта». На канадский клуб коэффициент 130.00, а на победу «Красных крыльев», которые в последние сезоны переживают болезненную стадию перестройки, букмекеры и вовсе предлагают коэффициент 150.00.

Новый (странный) сезон НХЛ вот-вот стартует! В фаворитах – клуб Ничушкина. А что Овечкин? Непредсказуемость нового сезона зашкаливает. Один канадский дивизион чего стоит.