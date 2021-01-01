Эксперты назвали шансы Панарина и Овечкина на «Харт Трофи»

Новый сезон НХЛ стартует 13 января. Букмекеры принимают ставки на то, кто станет самым ценным игроком регулярного чемпионата и получит «Харт Трофи».



Главным фаворитом аналитики букмекерских контор считают центрфорварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который уже получал «Харт Трофи» в 2017 году. Коэффициент на победу Макдэвида — 6.50.



Сделать ставку на триумф канадского центрфорварда «Колорадо» Натана Маккиннона можно за 7.00. В тройке лучших и Артемий Панарин. Сделать ставку на то, что Панарин возьмёт «Харт Трофи», можно с коэффициентом 11.00.



Далее в списке претендентов идут Леон Драйзайтль (13.00), Остон Мэттьюс из «Торонто» (15.00), Брэйден Пойнт из «Тампы» и Джек Айкел из «Баффало» (оба – 19.00).



Поставить на победу Александра Овечкина можно с коэффициентом 21.00. Напомним, российский форвард получал этот приз уже трижды – в 2008, 2009 и 2013 году. За 26.00 можно поставить на Евгения Малкина. Кстати, точно таким же коэффициентом оценивают шансы его партнёра по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Шансы «столичного» Евгения Кузнецова аналитики оценили коэффициентом 61.00. Кроме того, в списке возможных победителей есть два Андрея – Свечников и Василевский. На победу любого из них можно поставить с коэффициентом 101.00.