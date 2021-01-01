Букмекеры уверены в победе «ПСЖ» в Лиге 1 после увольнения Тухеля
На днях возглавлявшего «ПСЖ» Томаса Тухеля отправили в отставку. Вероятно, ему на смену придёт Маурисио Почеттино. После 17 туров «ПСЖ» только третий в Лиге 1, уступая одно очко дуэту лидеров – «Лиону» и «Лиллю».
У букмекеров нет никаких сомнений, что парижский клуб выиграет чемпионат Франции, даже несмотря на не самую уверенную первую часть сезона и смену тренера. Поставить на то, что по итогам чемпионата Франции «ПСЖ» станет чемпионом, можно с коэффициентом 1.19.
При этом на конкурентов парижан коэффициенты выше в разы. На «Лион» можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на «Лилль» ставки принимают и вовсе за 17.00. На «Марсель» и «Монако», которые уже ощутимо отстают, коэффициенты, соответственно ,25.00 и 50.00.
Что ждёт «ПСЖ» без Тухеля? Почеттино и его главная задача – побеждать
Самая странная отставка года состоялась, но хуже не будет.
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