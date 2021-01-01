Букмекеры: «Ювентус» не фаворит Серии А перед второй частью сезона

Серия А на коротких новогодних каникулах, а букмекеры уже обновили котировки на чемпиона в нынешнем сезоне. И по их мнению, гегемония «Ювентуса» в этом сезоне прервётся.
Во главе таблицы сейчас два клуба из Милана. Лидирует команда Стефано Пиоли, набравшая в 14 матчах 34 очка. На балл меньше у «Интера», и именно коллектив под руководством Антонио Конте букмекеры видят наиболее вероятным чемпионом. Поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.50.
За 4.00 можно сделать ставку на то, что Скудетто заберет «Милан». На Криштиану Роналду и компанию коэффициент 4.50, а в таблице сейчас подопечные Андреа Пирло только шестые в 10 очках от «Милана». Правда, у «Юве» на одну игру меньше.
За 12.00 можно поставить на чемпионство «Наполи», за 17.00 – на «Рому», а за 20.00 – на «Аталанту».
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