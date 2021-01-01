Канада — Финляндия: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная Канады обыграла команду Финляндии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Андре Туриньи, одержавшей четвёртую победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху канадские хоккеисты заняли первое место в своей группе.
Дублем в составе победителей отметился нападающий Дилан Козенс. Ещё по разу отличились Дилан Холлоуэй и Пейтон Кребс. Автором единственного гола финнов стал нападающий Брэд Ламберт.
Поставить на победу Канады в основное время можно было с коэффициентом 1.58: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1580 рублей. Успех Финляндии шёл за 4.50, ничья — за 5.20.
Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался коэффициентом 2.06. Победа Канады и обе забьют шла за 1.82, победа Канады и тотал больше 4.5 шайбы — за 1.97.
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