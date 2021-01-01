Швеция — США: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась заключительная встреча групповой стадии турнира МЧМ-2021, в которой сборная США уверенно обыграла Швецию со счётом 4:0.



В составе американцев отличились Дрю Хеллесон, Тревор Зеграс, Райан Джонсон, Алекс Тюркотт. Вратарь сборной США Спенсер Найт провёл вторую сухую встречу на турнире, отразив в игре со шведами 27 бросков.

Поставить на победу США в основное время можно было с коэффициентом 2.10: с 1000 рублей выигрыш составил бы 2100 рублей. Успех Швеции шёл за 3.01, на ничью давали 4.60.



Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался коэффициентом 2.44, поставить на «обе забьют — нет» предлагали за 4.20, а на точный счёт 4:0 в пользу сборной США — за 55.0.