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МЧМ-2021: с кем сыграет сборная России в 1/4 финала, составы пар

МЧМ-2021: с кем сыграет сборная России в 1/4 финала, составы пар
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Сборная США обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Нейта Лемана, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху американские хоккеисты заняли первое место в своей группе.

После завершения матча определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Германии, которая расположилась на третьем месте в группе A.

Все четвертьфинальные пары на МЧМ-2021:
США (1B) – Словакия (4A);
Россия (2B) – Германия (3A);
Канада (1A) – Чехия (4B);
Финляндия (2A) – Швеция (3B);

Все игры пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Матч Россия — Германия состоится 2 января, начало встречи – в 20:00 мск.

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