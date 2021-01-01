Россия — Германия: дата матча, во сколько начало 1/4 финала МЧМ-2021, когда играют

Сборная США обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Нейта Лемана, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху американские хоккеисты заняли первое место в своей группе.
После завершения матча определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место, и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Германии, которая расположилась на третьем месте в группе A.
Все четвертьфинальные пары на МЧМ-2021:
США (1B) – Словакия (4A);
Россия (2B) – Германия (3A);
Канада (1A) – Чехия (4B);
Финляндия (2A) – Швеция (3B);
Все игры пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Матч Россия — Германия состоится 2 января, начало встречи – в 20:00 мск.
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