Россия — Германия: дата матча, во сколько начало 1/4 финала МЧМ-2021, когда играют

Сборная США обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Нейта Лемана, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху американские хоккеисты заняли первое место в своей группе.



После завершения матча определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место, и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Германии, которая расположилась на третьем месте в группе A.



Все четвертьфинальные пары на МЧМ-2021:

США (1B) – Словакия (4A);

Россия (2B) – Германия (3A);

Канада (1A) – Чехия (4B);

Финляндия (2A) – Швеция (3B);



Все игры пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Матч Россия — Германия состоится 2 января, начало встречи – в 20:00 мск.