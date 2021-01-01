Эксперты оценили шансы сборной России выиграть МЧМ-2021 в Канаде

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После завершения заключительной встречи группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 стали известны все пары стадии 1/4 финала.

Букмекеры обновили линию на победителя турнира. Они считают фаворитом сборную Канады, ставки на действующего чемпиона принимаются с коэффициентом 2.50. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2500 рублей.

Следом идёт сборная России, поставить на подопечных Игоря Ларионова предлагается за 4.00. Тройку фаворитов замыкает США (4.50).

В топ-5 также входят сборные Финляндии и Швеции (по 8.00). За 20.0 предлагается поставить на триумф Чехии.

Аутсайдерами считаются сборные Германии и Словакии, на их победу дают коэффициент 100.0. С 1000 рублей можно получить 100 тыс. рублей.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с Германией. Встреча состоится 2 января, начало в 20:00 мск.