«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и минимум 3 мяча в матче за 1.83.



«Юнайтед» неожиданно подкрался к самому верху турнирной таблицы. Надолго ли? В этом сезоне возможно все, что угодно. И если говориться о манкунианцах, то не стоит удивляться ни если они на втором месте и финишируют, ни их выпадению из четвёрки или даже шестёрки.



В последнее время у Сульшера всё складывается удачно, как минимум впереди. Те, кто должен забивать, забивает, а те, кто должен раздавать передачи, раздаёт. Соперники по крайней мере в эти несколько недель не сильно им мешали это делать. Что касается игры без мяча, то проблемы там то и дело возникают. Это особенно заметно в матчах с хорошо контратакующими командами.



«Вилла» — одна из них, и, думаю, свои моменты у бирмингемцев здесь будут. Примерно год назад Грилиш и компания отличились на «Олд Траффорд» дважды и столько же раз пропустили. Не удивлюсь, если что-то похожее случится и на этот раз», — сказал Петросьян.

«МЮ» — «Астон Вилла». Прогноз: Рашфорд, Погба и Грилиш закатят шоу во втором тайме Соперники хороши в атаке, но гораздо чаще забивают после перерыва.