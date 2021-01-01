«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и минимум 3 мяча в матче за 1.83.
«Юнайтед» неожиданно подкрался к самому верху турнирной таблицы. Надолго ли? В этом сезоне возможно все, что угодно. И если говориться о манкунианцах, то не стоит удивляться ни если они на втором месте и финишируют, ни их выпадению из четвёрки или даже шестёрки.
В последнее время у Сульшера всё складывается удачно, как минимум впереди. Те, кто должен забивать, забивает, а те, кто должен раздавать передачи, раздаёт. Соперники по крайней мере в эти несколько недель не сильно им мешали это делать. Что касается игры без мяча, то проблемы там то и дело возникают. Это особенно заметно в матчах с хорошо контратакующими командами.
«Вилла» — одна из них, и, думаю, свои моменты у бирмингемцев здесь будут. Примерно год назад Грилиш и компания отличились на «Олд Траффорд» дважды и столько же раз пропустили. Не удивлюсь, если что-то похожее случится и на этот раз», — сказал Петросьян.
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