Россия — Германия: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала МЧМ-2021 Россия – Германия.

Ставка: победа сборной России с форой (-2.5) за 1.20.

«Жаль, конечно, что на этом МЧМ нам не видать золотых медалей по известной причине. Это Женя Лукашин с друзьями каждое 31 декабря ходит в баню, а сборные России, вне зависимости от возраста, не играют после Канады. Причем не имеет значения, выиграют наши у родоначальников или не выиграют. Спасение у нас только в одном: играть с Канадой исключительно в финале, но тут мы с вероятностью процентов 95 выходим на «кленовых» в полуфинале.



А пока на повестке дня «четвертушка», которая не должна стать для нас сложной. Помним, с каким счетом Германия влетела Канаде – в принципе, это и есть реальное соотношение сил. И с нашей сборной оно лежит приблизительно в тех же границах. Но такого счета, безусловно, больше быть не может: немцы в плей-офф не бросят играть ни при каком счете, нашим не нужна будет разница в счете в преддверии сверхсложного полуфинала. В общем, нашим парням надо спокойно делать свое дело, не заморачиваться, не создавать себе своими же руками проблем на ровном месте, как это было на последней Олимпиаде – и тогда все будет хорошо, и нашей сборной не придется сильно потеть. Даже если немцы выпрыгнут из штанов и разорвут на себе филейные части.



Победа сборной России, не без нервов, не без присущего молодежному хоккею юношеского игрового идиотизма. Но все равно в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы».