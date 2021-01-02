Россия — Германия: прогноз Павла Лысенкова на матч четвертьфинала МЧМ-2021 в Канаде

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала МЧМ-2021 Россия — Германия.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 2.39, проход Германии за 12.0.

«Мы должны более внимательно присмотреться к немцам, нас не должна смущать их дикая разница шайб — 14:28. Германия проиграла канадцам в группе (2:16) – они играли без восьмерых игроков, у которых был положительный тест на коронавирус. Да и вообще, Германия в том матче просто бросила играть, потому что он не имел турнирного значения. Ведь Канада все равно занимала бы первое место в группе, а немцы наверняка проиграли. 0:1 или 2:16 – всё равно.



Зато Германия, тоже без восьмерых игроков основы, очень достойно билась с финнами (3:5). Немцы обыграли словаков (4:3 ОТ) в матче, где на кону стояла путевка в плей-офф. Наконец, Германия обыграла Швейцарию (5:4) и оставила без плей-офф. Это был последний матч немцев в группе. Главное достижение Германии было в том, что они уже смогли выставить полноценный состав, то есть в матче с Россией выйдет не разборная сборная, а вполне боевая команда. И это лучшее поколение сборной Германии в хоккее.



Их лидеры? Аж 10 (5+5) очков в четырех матчах набрал форвард Тим Штюцле. Но есть и нападающий Флориан Элиас (3+5). А как вам форвард Джон Петерка (4+6)? Я бы заметил, что лучший бомбардир сборной России Родион Амиров набрал только 6 (2+4) очков. В общем, нас ждет очень безумный и крайне результативный матч. И упаси Господь подходить к этим немцам с шапкозакидательским настроением!



На этот матч трудно искать хорошие кэфы. Все тотально уверены в победе сборной России и даже не сомневаются, что мы увидим большой тотал. Взял бы коэффициент 2.39 – на то, что в первом периоде увидим тотал меньше 1,5. Поверил бы, что, опасаясь обоюдных атак, соперники будут сначала присматриваться друг к другу и решат действовать осторожно. И кэф 12.0 – на итоговую победу сборной Германии. Конечно, будем болеть за сборную России, даже представить не могу, что немцы нас обыграют. Но, теоретически, представляю, как они могут это сделать. Сильная команда. Не хуже финнов. И моя ставка – как страховка от фиаско. Нужно ведь как-то поднимать себе настроение, если это вдруг произойдет".