Финляндия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на четвертьфинал МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала МЧМ-2021 Финляндия — Швеция.

Ставка: победа Финляндии за 2.66.

«На первый взгляд, этот четвертьфинал выглядит наиболее непредсказуемым из всех четырех. На самом деле ничего непредсказуемого лично я в этом противостоянии не вижу. Уже давно шведский молодежный хоккей катится по наклонной. Это не наша, русская, наклонная, когда вчерашний олигарх просыпается утром в вытрезвителе с разбитой мордой без копейки денег. Это шведская наклонная, с совсем маленьким, но постоянным уклоном, по которой катишься очень медленно и для стороннего глаза практически незаметно. А осознаешь, что это наклонная, уже много позже, оценив сумму многолетних результатов.



У Швеции во всех ее воплощениях, отсутствует стальной стержень в характере, который заставляет команду в решающих матчах почувствовать себя гладиатором, чтобы или победить, или умереть. Перед всеми шведскими сборными последнего десятилетия всегда стоит, если хотите, вопрос: «Зачем защищать Ленинград ценой блокады?». И наш ответ с их ответом расходится диаметрально.



То есть матча на разрыв аорты с участием спокойных европейцев не может быть по определению. А по совокупности остальных показателей финны выглядят весомее и основательнее шведов. Конечно, процентов двадцать надо оставить на вариант случайности: залетает в финские ворота в самом начале парочка «дурных» шайб, и шведы ложатся костьми. Это да, это вариант победы шведов. Во всех остальных вариантах, а их более 80 процентов, в полуфинал выходят финны.



Математику уважаю, поэтому вангую победу финнов, «пролетарскую», «рабоче-крестьянскую», «мозолистую» и какие там еще есть эпитеты для описания тяжелой победы с минимальным преимуществом. Зато в основное время.