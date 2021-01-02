Канада — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала МЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала МЧМ-2021 Канада — Чехия.
Ставка: обе забьют — нет за 4.08.
«Особой интриги не вижу. Канада в четвертьфинале просто размотает эту весьма среднюю европейскую сборную, где нет больших звезд.
Конечно, чехи попытаются поймать «кленовых листьев» в тот же капкан, в какой угодила сборная России (0:2 в группе). Но канадцы не будут гонять шайбу по периметру, как наши, а сразу нахрапом полезут на ворота.
Думаю, они постараются обыграть крупно, чтобы это была такая акция устрашения перед возможным полуфиналом со сборной России.
Чехи в группе влетали шведам (1:7) и американцам (0:7), но обыграли Россию (2:0) и Австрию (7:0). В двух словах, они или пропускают семь шайб, или играют на ноль. Но, повторю, думаю, Канада размотает чешскую оборону.
На этот матч взял бы кэф 4.08 на то, что в этой игре не забьют обе сборные. Гнаться за тоталом больше банально. Я не хотел бы наблюдать, как канадцы будут пробивать тотал больше 7, тем более там кэф ниже двойки. А вот посмотреть на надежность обороны сборной Канады – это интересно.
Канадцы пропустили лишь четыре гола в четырех матчах (два – от немцев, по одному – от словаков и финнов). И там выступает лучший голкипер турнира Леви Девон (95,08% при 0,82)».
- 2 января 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45