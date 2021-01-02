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Канада — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала МЧМ-2021

Канада — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала МЧМ-2021
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала МЧМ-2021 Канада — Чехия.

Ставка: обе забьют — нет за 4.08.

«Особой интриги не вижу. Канада в четвертьфинале просто размотает эту весьма среднюю европейскую сборную, где нет больших звезд.

Конечно, чехи попытаются поймать «кленовых листьев» в тот же капкан, в какой угодила сборная России (0:2 в группе). Но канадцы не будут гонять шайбу по периметру, как наши, а сразу нахрапом полезут на ворота.

Думаю, они постараются обыграть крупно, чтобы это была такая акция устрашения перед возможным полуфиналом со сборной России.

Чехи в группе влетали шведам (1:7) и американцам (0:7), но обыграли Россию (2:0) и Австрию (7:0). В двух словах, они или пропускают семь шайб, или играют на ноль. Но, повторю, думаю, Канада размотает чешскую оборону.

На этот матч взял бы кэф 4.08 на то, что в этой игре не забьют обе сборные. Гнаться за тоталом больше банально. Я не хотел бы наблюдать, как канадцы будут пробивать тотал больше 7, тем более там кэф ниже двойки. А вот посмотреть на надежность обороны сборной Канады – это интересно.

Канадцы пропустили лишь четыре гола в четырех матчах (два – от немцев, по одному – от словаков и финнов). И там выступает лучший голкипер турнира Леви Девон (95,08% при 0,82)».

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