«Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз Ильи Казакова на матч 17-го тура АПЛ 02.01.2021

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Лидс».
Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 3.5 мяча за 3.35.
«Друзья, привет! Всем прекрасного новогоднего настроения, быть счастливыми, здоровыми и удачливыми в новом году!
Сегодня мы снова попытаемся угадать с прогнозом на матч АПЛ, это игра «Тоттенхэм» — «Лидс». Команды находятся по соседству в турнирной таблице – расстояние между ними хоть и небольшое, всего три очка, но не надо забывать, что у лондонцев ещё игра в запасе.
Что мне кажется интересным, правильным и по-новогоднему бесшабашным, если говорить о коэффициентах на эту встречу? Победа «Тоттенхэма» и тотал больше 3.5. Объясню почему. Против «Лидса» «Тоттенхэм» во всех соревнованиях играет весело – меньше двух мячей не забивает, как правило, каждая игра верховая. Жду, что так будет и на этот раз. «Тоттенхэм» дома должен выиграть, должен вместе с «Лидсом» подарить голевой фейерверк, тем более что команда Бьельсы скучать никому не даёт».
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