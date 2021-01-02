«Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед».

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.32, тотал больше 11.5 углового за 2.32.

«Тоттенхэму» все сложнее набирать очки. Соперники постепенно подстраиваются под игру «шпор», почти не оставляют им пространства и не раскрываются. А «шпоры» как играли, так и продолжают играть в одинаково закрытый футбол. Моуринью не отличается тактической гибкостью, и это ему очень вредит. Особенно учитывая, что он обладает подбором исполнителей под самые разнообразные модели игры.



«Лидс» — противоположность «Тоттенхэму» в плане ведения игры и копия — в плане отсутствия плана «Б». Судя по всему, нас ожидает борьба двух стихий. Не стоит исключать вероятности, что по содержанию игра будет похожа на матч «Лидса» на «Олд Траффорд».



Моуринью встречался с Бьельсой четыре раза, и все четыре раза брал верх, когда «Реал» португальца обыгрывал «Атлетик» аргентинца. Станет ли счёт личных противостояний 5-0? Сомневаюсь. Но что встреча должна получиться зрелищной, сомнений нет».