«Арминия» — «Боруссия» М: прогноз Дмитрия Симонова на матч 14-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 14-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Арминия» — «Боруссия» М.

Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 3.24.

«Арминия» — клиент «Боруссии» М. В последний раз эта команда выигрывала у Гладбаха в 2003 году. В основном, «Боруссия» берет верх, пару раз случались ничьи. Думаю, и в этот раз фаворит возьмет свое. Новогодняя пауза должна была пойти на пользу команде, которая откровенно выдохлась после яркого выступления в Лиге чемпионов, где вышла из группы. Сейчас «Боруссия» имеет на своем счету серию из четырех матчей бундеслиги без побед, но сейчас самое время ее прервать. «Арминия», в свою очередь, завершила год победой над «Шальке», но вот только кто только «Шальке» в этом сезоне не обыгрывал. Если же брать встречи с лидерами Бундеслиги, то «Арминия» проиграла всем. Думаю, и перед «Боруссией» не устроит.



Также считаю, что обе команды забьют. Хозяева в этом сезоне дома не забили только Дортмунду, а гости на выезде не пропустили только от «Шахтера» и от клуба региональной лиги в Кубке 22 декабря".