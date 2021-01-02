«Вест Бромвич» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 17-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Арсенал».

Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет за 2.30.

«Думаю, без Сэма Эллардайса эта встреча была бы обречена на четкого фаворита. Но всё будет сложно. «Вест Бром» приосанился при нем, только что отобрал очки у «Ливерпуля», и это невероятно.



Кстати, надо посмотреть, как «Вест Бром» играет с топами. Команда и у «Сити» забрала очки, и у «Челси». Да, проиграла «Тоттенхэму» и «Юнайтед». Но все равно это отличный результат в матчах с большими командами.



«Арсенал» исправился. Чувствовал, что у «Челси» будут проблемы в матче с «канонирами». Когда команда приперта к стенке, она выстреливает. С «Брайтоном» тяжелейшая победа.



Несмотря на успехи, «Арсеналу» предстоит очень сложный матч. На выезде — большие проблемы: 3 победы в 8 гостевых матчах – это плохой результат. Мало забитых мячей. В общем, здесь будут проблемы. Учитывая, что за 1Х дается больше двойки, думаю, стоит на это посмотреть.



Мне кажется, «Вест Бромвич» сможет получить ничью или что-то большее».