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«Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 14-го тура Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 14-го тура Бундеслиги
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 14-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Хоффенхайм» — «Фрайбург».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.67.

«Фрайбург» великолепно провел декабрь, имея на сегодняшний день серию из трех побед подряд (и пяти матчей без поражений). Благодаря этому команда совершила внушительный рывок из низов турнирной таблицы. Правда, перед Рождеством «Фрайбург» вылетел из Кубка Германии от «Штутгарта», но это, все-таки, немного другая история. На мажорной ноте завершил 2020-й и «Хоффенхайм», обыграв на выезде «Боруссию» М, которая наелась еврокубков и завалила концовку года.

Удивительно, но «Хоффенхайм» не может забить «Фрайбургу» уже две очные встречи (0:1 и 0:3). Но на мой взгляд, этому тренду придет конец. Обе команды находятся в нормальном состоянии и обязаны забить хотя бы по разу. «Фрайбург» лишь раз в сезоне уходил с поля без гола, а «Хоффенхайм» — дважды.

Добавлю к этому ТБ 2.5. «Хоффенхайм» результативен в домашних матчах, чаще всего забивая как минимум два мяча (исключения — матчи с грандами), а «Фрайбург» сейчас в хорошей форме и довольно результативен".

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