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«Бетис» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч 17-го тура Примеры

«Бетис» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч 17-го тура Примеры
Ставки / Прогнозы 0
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Севилья».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.61, «Севилья» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.78.

«Бетис» и «Севилья» сейчас антиподы. «Севилья» пропустила меньше всех в чемпионате, кроме «Атлетико», но и при Лопетеги мало забивает, то есть супер низовая команда. У «Бетиса» все наоборот — одни голы туда и обратно. В прошлом туре «Бетис» проиграл со счетом 3:4. Это единственная команда, которая пропустила уже 30 мячей.

Не идет игра у «Бетиса». Единственное, кто в «Бетисе» хорош — это Серхио Каналес, который восстановился после коронавируса, чего я желаю всем больным. Так вот «Бетис» сейчас играет так — играет Каналес и 10 ребят рядом с ним, которые не играют, как Каналес.

В такой ситуации тотал больше или тотал меньше? Я думаю, что все-таки тотал больше. Но тотал больше аккуратный, больше двух с расходом, если будет забито два гола. Почему? «Бетис» сейчас в сложной ситуации, если еще и проиграет этот матч, то станет вопрос об увольнении Пеллегрини.

В такой ситуации дома, пусть и при пустых трибунах, но статус домашнего матча все же довлеет над игроками. Это не просто три очка, это возможность реабилитироваться и провести в дальнейшем хороший чемпионат. Футболисты «Бетиса» при такой мотивации будут биться как никогда, а значит стоит ждать игру в атаку. Другого выхода нет, а значит, увеличиваются шансы на то, что они забьют и пропустят.

Скорее всего, они будут все же больше пропускать, чем забивать. В этом плане мне нравится еще одна ставка с упором на исход. Мне кажется, что «Севилья» не проиграет при тотале больше 1,5 мяча. Тогда нас устроит и 2:0 и 3:0 в пользу «Севильи», а также и ничья 1:1. Эта ничья или победа «Севильи» со счетом 2:1 — наиболее вероятные исходы. Тем, кто хочет поставить на чистую победу «Севильи» за коэффициент 2,0, я хочу предостеречь. Скажу, что в прошлой игре опорник Фернандо получил пятую желтую карточку и пропустит игру с «Бетисом». Это серьезная потеря для «Севильи», поэтому не уверен, что она выиграет, но голов должно быть много, хотя бы не меньше двух.

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