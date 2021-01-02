«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.

«Самый потрясающий статистический факт к этому матчу звучит ужасающе для хозяев – за весь 2020-й год «Брайтон» победил в родных стенах в АПЛ всего один раз. Частенько южанам мешало невезение, и остается разве что надеяться на то, что смена года как-то может повлиять на затянувшийся тренд.



«Волкам» самим нечем похвастать. В шести последних турах у них всего одна победа при четырех поражениях. Мало что получается впереди без травмированного Хименеса и не играющего в полную силу Траоре. Остается разве что надеяться на возможный приход Диего Косты. И в игре без мяча все у Нуну Санту не очень здорово – команда пропускает уже в девяти матчах подряд. Независимо от того, играют «волки» в два или три центральных защитника, провалы сзади у них теперь случаются регулярно».