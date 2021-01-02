«Вест Бромвич» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.08, победа «Арсенала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.98.
«Все, что не залетело у «Ливерпуля», залетело у «Лидса». Команда Марсело Бьельсы играючи разобралась с «Вест Бромом» (5:0), и вряд ли найдется кто-то, кто скажет, что это было незаслуженно. В распоряжении Эллердайса по-прежнему не будет в центре поля дисквалифицированного лидера и капитана Ливермора, и нет больших сомнений, что с «Арсеналом» он будет играть примерно так же, как с «Ливерпулем».
А к «канонирам» наконец удача повернулась правильной стороной. Достойная игра против «Челси» и «Брайтона» была вознаграждена двумя победами. 26 ударов в двух матчах, снова нашедший форму Ляказетт — в общем у Артеты постепенно должно налаживаться».
- 2 января 2021
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