Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Глеба Кожикова на бой UFC 257

Профессиональный гандикаппер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Конор Макгрегор – Дастин Порье на турнире UFC 257 24 января.

Ставка: победа Макгрегора в 1-3 раунде за 1.73.

«Конор возвращается после годовалого простоя, последний раз он выступал в январе 2020 и тогда всего за 40 секунд техническим нокаутом одержал победу над Дональдом Серроне. Макгрегору уже не впервые возвращаться после длительных простоев и на этот раз, когда Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, Конор в случае победы имеет все шансы снова выйти на титульный поединок.



Дастин – разносторонне развитый боец с отличными навыками бокса, хорошей борьбой и джиу джитсу, кардио хватает на 5 раундов активной работы, в общем по настоящему укомплектованный боец ММА. Встречался практически со всеми ТОПами UFC, уровень оппозиции очень высокий и что стоит отметить – проигрывал только Хабибу, Конору и Майклу Джонсону. Это будет реванш с Макгрегором и Порье мотивирован, чтобы не только отомстить за поражение 2014 года, но и досрочно выйти на титульный бой.



Очень интригующее захватывающее противостояние нас ждет и ставки очень высоки, так как победитель может стать сразу первым претендентом на титул. На мой взгляд, ключ к победе для Дастина – это борьба и джиу джитсу, застаиваться в стойке с Конором очень опасно, но дойдет ли дело до партера – вопрос спорный. Несмотря на простой и многие другие нюансы, я считаю, что Макгрегор – фаворит и фаворит по делу. Порье – очень удобный стилистически оппонент для ирландца и все – таки моя ставка будет немного без сюрпризов, а именно, — победа Конора в 1-3 раундах. Дастин проиграл все свои значимые поединки в карьере, он сгорает ментально в таких противостояниях и смею предположить, что и в этот раз исход будет для него не столь оптимистичным».