«Реал» — «Сельта»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Сельта».



Ставка: «Реал» Мадрид не проиграет + обе забьют за 1.81.

Чемпион Испании постепенно отпускает вперед земляков из «Атлетико». После успеха в минувшем турнире «Реал» за 16 туров добыл 10 побед и три раза сыграл вничью, что принесло 33 очка и вторую позицию. После серии из шести побед подряд, «галактикос» оступились в поединке 30 декабря с «Эльче» (1:1), что в итоге может им стоить титула. Можно отметить второй показатель подопечных Зинедина Зидана в линии атаки, которая отличилась 28 раз.



Впервые за два последних сезона мы увидели во всей красе «Сельту». Если в минувшем сезоне «небесные» едва не вылетели в Сегунду, то в 2021-й команда входит в первой восьмерке. Такое чудо произошло благодаря серии успешных поединков декабря.



Всего один мирный исход с «Хетафе» (1:1) и четыре победы — над «Атлетиком» (2:0), «Кадисом» (4:0), «Алавесом» (2:0) и «Уэской» (2:1) — принесли 23 очка и 8-е место. До зоны Лиги чемпионов — три очка.



В составе хозяев не выйдет на поле Родриго. У гостей в лазарете Альварес, Васкес и Хунка. Я думаю, что «Реал» сейчас непобедим, даже несмотря на успехи «Сельты». Если Мадрид не загуляет в новогоднюю ночь, то чемпион сможет добыть победу, но все-таки подстрахую ставку и не исключаю вариант ничейного исхода. Моя ставка – «Реал» Мадрид не проиграет + обе забьют за 1.81".