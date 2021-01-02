«Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз Александра Мостового на матч 17-го тура АПЛ в Лондоне

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лидс».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.87.

«Тоттенхэм» мощно стартовал в новом сезоне: после 15 туров успел побывать на вершине турнирной таблицы, но не удержался после серии неудач в декабре.



Зимний сезон «шпоры» начали с успеха в матче с «Арсеналом», после чего дважды проиграли и разделили турнирные очки с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1). Неплохо выглядит оборона столичного клуба, которая пропускала всего 15 раз.



Трехкратный чемпион Англии вернулся в элитное первенство с самыми серьезными намерениями. «Павлины» провели 16 поединков, в которых выиграли семь и две игры завершили миром. Очень показательно выглядит показатель результативности команды, которая забила и пропустила по 30 голов.



В составе «шпор» не смогут выйти на поле Бэйл, Ло Селсо, Лукас и Карлос Винисиус. В составе «Лидса» Берарди, Льоренте, Купер, Клих и Форшоу.



«Лидс» пошумел немножко в начале чемпионата. Все начали кричать, что великий клуб возвращается, но на сегодняшний день новичок потерял концентрацию и опускается в турнирной таблице с каждым туром. Дебютный матч 2021 года не станет исключением. Жду успеха хозяев".