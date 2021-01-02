«Вест Бромвич» — «Арсенал»: прогноз Максима Калиниченко на матч 17-го тура АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» – «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» + обе забьют за 3.38.



«Вест Бромвич» — в зоне вылета. От «Брайтона» со спасительного 17-го места отстает на пять очков. В последнее время команда с новым тренером Сэмом Эллардайсом чередует ничьи и поражения. До этого ситуация у клуба была намного хуже. Он проигрывал почти во всех матчах.



«Арсеналу» сейчас, конечно, тяжело. Клуб все еще не может набрать ход и часто теряет очки. «Канониры» до сих пор не забрались выше середины таблицы. На данный момент они идут на 13-м месте и отстают от нескольких команд выше на пару очков.



Однако в последних турах ситуация у команды Артеты все-таки начала выправляться. Сначала был матч смерти с «Челси». Многие были уверены в том, что тренера уволят из «Арсенала» в случае поражения. Однако «пушкари» смогли лихо обыграть «синих» со счетом 3:1. Помогла Артете голодная до побед молодежь «Арсенала». После этого клуб также одержал победу над «Брайтоном». Так что игра с «Вест Бромом», думаю, может стать третьим подряд выигрышем для «канониров».



А у «Вест Бромвича» наметилась интересная тенденция в последних турах. Он за пять встреч дважды сыграл с ничейным счетом 1:1 против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Примечательно, что другим, более слабым командам, он проиграл. Возможно, на матч с «Арсеналом» команда Эллардайса также выйдет с четким планом на ничейный результат.



По-моему, нас ждет упорная борьба. «Арсенал» наконец-то начал побеждать. А у «Вест Бромвича» в последнее время получаются игры с топ-клубами. Я считаю, что они точно обменяются голами, но победу одержит все-таки «Арсенал». Моя ставка – обе забьют и выиграют «канониры».