Россия — Германия: прогноз и ставка «Чемпионата» на четвертьфинал МЧМ-2021

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на четвертьфинал МЧМ-2021 Россия — Германия.

Ставка: тотал больше 2 гола в первом периоде за 1.89.

Имя фаворита очевидно, но считать немцев обречённой на съедение жертвой точно не стоит. Кое-какую опасность они представляют. Смотреть на 2:16 от сборной Канады нет смысла. Дело в том, что бундестим начинала турнир в 2,5 звена, поскольку нескольким хоккеистам пришлось уходить на карантин. Понятно, что в 14 полевых игроков выдержать темп «кленовых листьев» оказалось нереально.



Сборная Германии уже выполнила задачу на турнир, впервые пробившись в плей-офф. До Канады не добрались сразу три хоккеиста, которые считались лидерами. Вратарь Тобиас Анчичка, защитник Мориц Зайдер и форвард Лукас Райхель. Для скромного коллектива это существенные потери. В общем, теперь бундестим полностью зависима от одного звена.



Справедливости ради, очень яркого. Штюцле, Петерка и Элиас перед стартом плей-офф входят в топ-5 бомбардиров МЧМ-2021. Они практически не будут уходить со льда. Если интрига проживёт долго, 25-30 минут айстайма вполне может набежать. За их плечами всё гораздо скромнее, а линия обороны без Зайдера и вовсе выглядит печально.



Потому вопроса ровно два — мотивация и реализация. Если с ними будет порядок, победа на классе с разницей в три-пять шайб от россиян никуда не денется. Если нет, возможны варианты. Германия уже несколько раз показывала характер. Терять ей совсем нечего, а ведущее звено одинаково здорово работает как в равных составах, так и в большинстве. Скорее всего, свою шайбу немцы найдут, всё же пару-тройку обрезов россияне стабильно допускают. А вот для чего-то большего слишком многое должно совпасть.



В то же время Германия не склонна парковать автобус и всей командой усаживаться к воротам, по мере возможностей она будет стараться отвечать. Это должно облегчить задачу сборной России. Мы бы выбирали между тоталом больше 2 шайб в первом периоде за 1.89 и голом сборной России в первые 10 минут за 1.79. Скорее всего, подопечные Игоря Ларионова проведут агрессивный дебют в надежде быстро получить преимущество, чтобы затем не тратить лишние силы.