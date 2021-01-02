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Россия — Германия: когда играют, где будет трансляция, на каком канале смотреть матч МЧМ

Россия — Германия: когда играют, где будет трансляция, на каком канале смотреть матч МЧМ
Ставки / Прогнозы 0

2 января состоится матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира Россия — Германия. Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.04, успех Германии идёт за 39.0, на ничью дают 19.0.

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Россия — Германия получится результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за коэффициент 1.73, тотал меньше 6.5 шайбы оценён коэффициентом 2.24. Гол на первой минуте идёт за 9.40, гол в пустые ворота — за 5.00.

Итоговая победа России идёт за 1.01, успех Германии с учётом овертайма доступен за 21.0. Ставки на гол Родиона Амирова принимаются за 2.00, на гол Максима Грошева — за 3.00.

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Если обойдётся без сенсаций, в полуфинале сборной России выпадет Канада или США.
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