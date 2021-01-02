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МЧМ-2021 сегодня: календарь матчей 2 января, расписание четвертьфиналов, кто с кем играет

МЧМ-2021 сегодня: календарь матчей 2 января, расписание четвертьфиналов, кто с кем играет
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Сегодня, 2 января, стартует плей-офф молодёжного чемпионата мира-2021. Запланированы четвертьфинальные встречи. Сборная России начнёт игровой день матчем с командой Германии в 20:00 мск.

В 23:30 мск стартует игра Финляндия — Швеция, в 3:00 мск выяснять отношения начнут сборные Канады и Чехии, а в 6:30 мск на лёд выйдут США и Словакия.

Проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря 2020 года и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Победителем группы B стала сборная США (9 очков), группы B – сборная Канады (12).

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