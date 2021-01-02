МЧМ-2021, четвертьфиналы: расписание матчей 02.01.2021, календарь на субботу, все пары
Стали известны все пары стадии 1/4 финала МЧМ-2021 и время начала матчей.
Россия (2B) – Германия (3A). 2 января, начало — в 20:00 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.
Финляндия (2A) – Швеция (3B). 2 января, начало — в 23:30 мск.
Канада (1A) – Чехия (4B). 3 января, начало — в 3:00 мск.
США (1В) – Словакия (4А). 3 января, начало — в 6:30 мск.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Победителем группы B стала сборная США (9 очков), группы B – сборная Канады (12).
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