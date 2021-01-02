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«Тоттенхэм» — «Лидс»: во сколько начало матча, где будет трансляция

«Тоттенхэм» — «Лидс»: во сколько начало матча, где будет трансляция
Ставки / Прогнозы 0

2 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лидс Юнайтед». Начало матча — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры дали прогноз и считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 4.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.

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