«Тоттенхэм» — «Лидс»: трансляция матча АПЛ, смотреть онлайн, где покажут
2 января 2021 года состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лидс Юнайтед». Начало матча — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 4.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.
Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.
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