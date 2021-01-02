«МЮ» — «Астон Вилла»: обзор матча АПЛ 1 января, как сыграли, какой счёт, кто забил

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 40-й минуте матча. Защитник «МЮ» Аарон Ван-Биссака исполнил подачу в чужую штрафную, откуда оставшийся без присмотра нападающий Антони Марсьяль ударом головой отправил мяч в цель.
Гости отыгрались на 58-й минуте — нападающий Бертран Траоре получил передачу от капитана бирмингемцев Джека Грилиша и поразил ворота, защищаемые Давидом де Хеа.
Однако уже через четыре минуты «МЮ» снова вышел вперёд. Полузащитник «Виллы» Дуглас Луис в своей штрафной нарушил правила в борьбе с Полем Погба, и судья незамедлительно показал на «точку». Бруну Фернандеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.80: с 1000 рублей выигрыш составил бы 1800 рублей. Успех бирмингемцев оценивался в 4.60, ничья — в 4.33.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.53, «обе забьют» — за 1.55, ставки на пенальти принимались за 2.60.
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