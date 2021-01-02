Россия — Германия: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч 1/4 финала МЧМ-2021
Сегодня, 2 января, Россия сыграет с Германией в матче 1/4 финала МЧМ-2021. Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
Получить бонус – easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.
2. Пройди идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку 500 рублей. Выигрывать — easy!
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