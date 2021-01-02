«Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз Владислава Турова на матч 17-го тура чемпионата Англии

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Лидс».

Ставка: тотал больше 23.5 фола за 1.68.

«Матчи с участием «Тоттенхэма» одни из самых верховых по фолам, больше только в матчах «Астон Виллы». Вообще, при Моуринью лондонцы все больше и больше нарушают. Если до прихода «Особенного» было около 10 нарушений в туре, то в первый сезон при Моуре было 11 и сейчас уже под 13. В сыгранных 15 турах в 12 случаях было от 24 нарушений, дома в 6 из 7. Меньше 24 нарушений дома было в первом туре против «Эвертона», но там арбитром был Аткинсон, который в этом сезоне один из самых низовых в АПЛ (19,3 фола).



«Лидс» — команда не грубая в среднем около 10 нарушений, а средний тотал матчей на уровне 21 фола. В сыгранных 16 турах от 24 нарушений было в 4 случаях. С одной стороны мало, однако нужно смотреть на каждый матч. Много нарушений было против «Астон Виллы», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптона» и «Фулхэма», т.е. команд из первой шестерки по среднему количеству нарушений в матче.



Матч будет обслуживать Дэвид Кут, который в этом сезоне лидер по среднему количеству фолов в туре (26,1). В отработанных 8 турах в 6 было от 24 нарушений, в том числе в матчах с участием «Тоттенхэма» и «Лидса».



«Тоттенхэм» будет немного свежее из-за переноса тура с «Фулхэмом». Правда и «Лидс» в крайнем туре не особо устал в гостях у «Вест Бромвича». В любом случае, «Шпорам» будет непросто против команды Бьелсы, которая набрала приличный ход. В прошлом году «Тоттенхэм» в АПЛ и «Лидс» в Чемпионшипе первые матчи в году сыграли на больше по фолам, т.е. праздники не особо повлияли на настрой. Моуринью нужна победа, его команда в крайних 4 турах набрала всего 2 очка и вылетела из еврокубковой зоны. С учетом манеры игры «Тоттенхэма» и персоны арбитра матча даже против не самого грубого «Лидса» все-таки больше склоняюсь к верховому сценарию по фолам».