«Бетис» — «Севилья»: прогноз Егора Титова на дерби в 17-м туре чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» — «Севилья».
Ставка: индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 мяча за 2.15.
«Севильянское дерби, матч всегда принципиальный. Очень жарко бывает в этом противостоянии, карточек много, удалений. Но на этот раз не буду ставить на красную карточку, постараюсь оттолкнуться от состояния команд.
«Бетис» очень много пропускает. Вот и в последнем туре получил 4 мяча от «Леванте» в выездной встрече. В домашних играх срывы не раз случались: 0:2 с «Эйбаром», 0:3 с «Сосьедадом», 2:3 с «Реалом». Всего 30 мячей пропущено в 16 турах. Даже не похоже на команду Пеллегрини. У этого тренера всегда был сбалансированный футбол. Но сейчас с обороной просто беда. «Севилья» этим наверняка воспользуется.
Хорошую игру «Севилья» показала с «Вильярреалом», оборвала его длинную серию без поражений — 19-матчевую. И есть класс у «Севильи» в атаке, чтобы огорчить соседей. Нападение качественное. Выбрал бы ставку «индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 мяча».
- 2 января 2021
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